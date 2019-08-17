Выпуск новостей за 9:00: Помощь бездомным животным. Учения по спасению в Киеве

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 9:00 – сегодня во всем мире отмечают день бездомных животных. Над ними издеваются, их травят и просто выбрасывают. В Украине катастрофическая ситуация с бездомными животными. В Киеве ликвидировали последствия столкновения двух кораблей на Днепре. На самом деле ничего трагического. Таким был сценарий совместных учений спасателей, медиков и полиции.

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В Одессе во время пожара в отеле погибли восемь человек.

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