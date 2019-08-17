10:15
17 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відволікає протестні настрої. Трамп купує Гренландію
      Вєсті Кремля
      22:06, 16 серпня
      Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка
      Вєсті.UA
      20:22, 16 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 9:00: Допомога безпритульним тваринам. Навчання з порятунку в Києві

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 серпня станом на 9:00 – сьогодні у всьому світі відзначають день безпритульних тварин. Над ними знущаються, їх отруюють та просто викидають. В Україні катастрофічна ситуація із безпритульними тваринами. У Києві ліквідовували наслідки зіткнення двох кораблів на Дніпрі. Втім, насправді - нічого трагічного. Таким був сценарій спільних навчань рятувальників, медиків та поліції.

      Також у випуску:

      Заступника міністра з окупованих територій Юрія Гримчака можуть відпустити, а все через помилку суддів, які в рішенні суду та у обвинувальних документах наплутали по батькові підозрюваного.

      В Одесі під час пожежі в готелі загинуло вісім людей.

      Центральна виборча комісія нарешті встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі у Прилуках.

      blog_ava
      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      8424
      Теги: Випуск новин Світ тварин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      сьогодні , 08:40 Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      Блог Медіа 673
      Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      сьогодні , 01:00 Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      Іван Яковина 1580
      Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      сьогодні , 00:00 Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      Дмитро Гнап 1305
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      16 серпня , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 557
      Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      16 серпня , 19:47 Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      Яніна Ткачук 2173
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук