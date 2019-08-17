Випуск новин за 9:00: Допомога безпритульним тваринам. Навчання з порятунку в Києві

У випуску новин за 17 серпня станом на 9:00 – сьогодні у всьому світі відзначають день безпритульних тварин. Над ними знущаються, їх отруюють та просто викидають. В Україні катастрофічна ситуація із безпритульними тваринами. У Києві ліквідовували наслідки зіткнення двох кораблів на Дніпрі. Втім, насправді - нічого трагічного. Таким був сценарій спільних навчань рятувальників, медиків та поліції.

Також у випуску:

Заступника міністра з окупованих територій Юрія Гримчака можуть відпустити, а все через помилку суддів, які в рішенні суду та у обвинувальних документах наплутали по батькові підозрюваного.

В Одесі під час пожежі в готелі загинуло вісім людей.

Центральна виборча комісія нарешті встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі у Прилуках.