Випуск новин за 9:00: Допомога безпритульним тваринам. Навчання з порятунку в Києві
У випуску новин за 17 серпня станом на 9:00 – сьогодні у всьому світі відзначають день безпритульних тварин. Над ними знущаються, їх отруюють та просто викидають. В Україні катастрофічна ситуація із безпритульними тваринами. У Києві ліквідовували наслідки зіткнення двох кораблів на Дніпрі. Втім, насправді - нічого трагічного. Таким був сценарій спільних навчань рятувальників, медиків та поліції.
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