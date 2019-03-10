Выпуск новостей за 9:00: Помощь волонтеров украинский бойцам. Протесты в Сербии

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 9:00 – по меньшей мере 12 человек погибли, среди жертв – один ребенок. Уже пять лет волонтеры из Белой Церкви привозят на фронт устройства бесшумной стрельбы (ПБС). Их массово не выдают в армии, однако потребность в таких частях оружия есть. Десять тысяч митингующих прошлись по улицам Белграда, требуя отставки Александра Вучича и правительства.

Также в выпуске: Движение "желтых жилетов" во Франции: в Париже задержали 19 человек. Сегодня в Украине отмечают праздник Масленицы. В Киеве активисты требовали расследовать дело Гладковских.