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      Выпуск новостей за 9:00: Помощь волонтеров украинский бойцам. Протесты в Сербии

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 9:00 – по меньшей мере 12 человек погибли, среди жертв – один ребенок. Уже пять лет волонтеры из Белой Церкви привозят на фронт устройства бесшумной стрельбы (ПБС). Их массово не выдают в армии, однако потребность в таких частях оружия есть. Десять тысяч митингующих прошлись по улицам Белграда, требуя отставки Александра Вучича и правительства.

      Также в выпуске:

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      Теги: Протесты Сербия Волонтеры Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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