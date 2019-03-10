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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Випуск новин за 9:00: Допомога волонтерів українським бійцям. Протести у Сербії

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 березня станом на 9:00 – щонайменше 12 людей загинули, серед жертв – одна дитина. Вже п'ять років волонтери з Білої Церкви привозять на фронт спеціальні пристрої безшумної стрільби (ПБС). Їх масово не видають у війську, однак потреба у таких частинах зброї є. Десять тисяч мітингувальників пройшлися вулицями Бєлграду, вимагаючи відставки президента Алєксандра Вучіча та уряду.

      Також у випуску:

      Рух "жовтих жилетів" у Франції: в Парижі затримали 19 осіб. 

      Сьогодні в Україні відзначають свято Масниці.

      У Києві активісти вимагали розслідувати справу Гладковських.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Волонтери Сербія Протести
      Джерело: 24 канал
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