Випуск новин за 9:00: Допомога волонтерів українським бійцям. Протести у Сербії
У випуску новин за 10 березня станом на 9:00 – щонайменше 12 людей загинули, серед жертв – одна дитина. Вже п'ять років волонтери з Білої Церкви привозять на фронт спеціальні пристрої безшумної стрільби (ПБС). Їх масово не видають у війську, однак потреба у таких частинах зброї є. Десять тисяч мітингувальників пройшлися вулицями Бєлграду, вимагаючи відставки президента Алєксандра Вучіча та уряду.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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