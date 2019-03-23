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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 9:00: Попытка теракта в Харьковском метро. Сутки на фронте

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта состоянию 9:00 – в Харькове правоохранители обезвредили мужчину, который заложил взрывчатку в метро. В СБУ сообщили, что неизвестный пошел на теракт за 15 тысяч долларов, которые получил от российских спецслужб. За минувшие сутки пророссийские наемники шесть раз открывали огонь в сторону позиций наших военных. Один украинский защитник погиб и еще один ранен.

      Также в выпуске:

      По Украине пронесся ураган, зацепил шесть областей.

      На Львовщине сняли видео о состоянии дорог.

      Сборная Украины не уступила действующему чемпиону Европы по футболу команде Португалии, сыграв вничью.

      blog_ava
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      Теги: Метро Война Война на Донбассе Выпуск новостей Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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