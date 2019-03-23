Выпуск новостей за 9:00: Попытка теракта в Харьковском метро. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 23 марта состоянию 9:00 – в Харькове правоохранители обезвредили мужчину, который заложил взрывчатку в метро. В СБУ сообщили, что неизвестный пошел на теракт за 15 тысяч долларов, которые получил от российских спецслужб. За минувшие сутки пророссийские наемники шесть раз открывали огонь в сторону позиций наших военных. Один украинский защитник погиб и еще один ранен.
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Источник: 24 канал
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