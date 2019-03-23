Выпуск новостей за 9:00: Попытка теракта в Харьковском метро. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 23 марта состоянию 9:00 – в Харькове правоохранители обезвредили мужчину, который заложил взрывчатку в метро. В СБУ сообщили, что неизвестный пошел на теракт за 15 тысяч долларов, которые получил от российских спецслужб. За минувшие сутки пророссийские наемники шесть раз открывали огонь в сторону позиций наших военных. Один украинский защитник погиб и еще один ранен.

Также в выпуске: По Украине пронесся ураган, зацепил шесть областей. На Львовщине сняли видео о состоянии дорог. Сборная Украины не уступила действующему чемпиону Европы по футболу команде Португалии, сыграв вничью.