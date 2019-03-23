Випуск новин за 9:00: Спроба теракту у Харківському метро. Доба на фронті
У випуску новин за 23 березня станом 9:00 – у Харкові правоохоронці знешкодили чоловіка, що заклав вибухівку у метро. У СБУ повідомили, що невідомий пішов на теракт за 15 тисяч доларів, які отримав від російських спецслужб. За минулу добу проросійські найманці шість разів відкривали вогонь у бік позицій наших військових. Один український захисник загинув та ще один поранений.
Також у випуску:
Україною пронісся буревій, що зачепив шість областей.
На Львівщині зняли відео про стан доріг.
Збірна України не поступилася чинному чемпіону Європи з футболу команді Португалії, зігравши у нічию.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Світоліна сенсаційно програла 50 ракетці світу на турнірі в Маямі, Цуренко знялася через травмусьогодні , 09:59
-
Євро-2020: відео голів та результати матчів кваліфікації 22 березнясьогодні , 09:34
-
Головні новини 22 березня: вирок в'язню Кремля Грибу та Медведчук з Бойком з'їздили до Медведєвасьогодні , 09:00
Коментарі