Випуск новин за 9:00: Спроба теракту у Харківському метро. Доба на фронті

У випуску новин за 23 березня станом 9:00 – у Харкові правоохоронці знешкодили чоловіка, що заклав вибухівку у метро. У СБУ повідомили, що невідомий пішов на теракт за 15 тисяч доларів, які отримав від російських спецслужб. За минулу добу проросійські найманці шість разів відкривали вогонь у бік позицій наших військових. Один український захисник загинув та ще один поранений.

Також у випуску: Україною пронісся буревій, що зачепив шість областей. На Львівщині зняли відео про стан доріг. Збірна України не поступилася чинному чемпіону Європи з футболу команді Португалії, зігравши у нічию.