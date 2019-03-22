Выпуск новостей за 9:00: Последнее слово политзаключенного Гриба. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 9:00 – уже через час в российском Ростове-на-Дону стартует заседание, где должны объявить приговор Павлу Грибу. Накануне он выступил в суде с последним словом, где заявил, что ФСБ – бандиты и убийцы. За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, один наш защитник погиб и еще двое – ранены.

Также в выпуске: В Житомире военные соревновались в турнире по рукопашному бою. На севере Ирака утонул паром, по меньшей мере 93 человека погибли. В Китае от взрыва на химическом заводе погибли по меньшей мере 47 человек.