Випуск новин за 9:00: Останнє слово політв'язня Гриба. Ситуація на фронті

У випуску новин за 22 березня станом на 9:00 – вже за годину в російському Ростові-на-Дону стартує засідання, де мають оголосити вирок Павлові Грибу. Напередодні хлопець виступив в суді з останнім словом, де заявив, що ФСБ – бандити та вбивці. Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один наш захисник загинув і ще двоє – поранені.

Також у випуску: У Житомирі військові змагалися в турнірі з рукопашного бою. На півночі Іраку потонув паром, щонайменше 93 людини загинули. У Китаї від вибуху на хімічному заводі загинуло щонайменше 47 людей.