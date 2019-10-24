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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на Донбассе. Похищение младенца в Киеве

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 9:00 – на Донбассе во время боевого задания погибну боец Нацгвардии Дмитрий Антиков. Злоумышленницей трехмесячного младенца оказалась жительница Бердичева, ветеран АТО, которая на Востоке получила контузию.

      Также в выпуске:

      ОБСЕ зафиксировало увеличение количества взрывов на Донбассе.

      Народные избранники проходят полиграф. Сегодня будут тестировать главу фракции "Слуга народа" Давида Ахрахамию.

      На кольцевой Ужгорода образовались десятикилометровые цепи из грузовиков.

       

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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