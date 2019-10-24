Выпуск новостей за 9:00: Потери на Донбассе. Похищение младенца в Киеве
В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 9:00 – на Донбассе во время боевого задания погибну боец Нацгвардии Дмитрий Антиков. Злоумышленницей трехмесячного младенца оказалась жительница Бердичева, ветеран АТО, которая на Востоке получила контузию.
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