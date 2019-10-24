Випуск новин за 9:00: Втрати на Донбасі. Викрадення немовля у Києві
У випуску новин за 24 жовтня станом на 9:00 – на Донбасі під час бойового завдання загину боєць Нацгвардії Дмитро Антіков. Зловмисницею тримісячного немовляти виявилась мешканка Бердичева, ветеранка АТО, яка на Сході отримала контузію.
Також у випуску:
ОБСЄ зафіксувало збільшення кількості вибухів на Донбасі.
Народні обранці проходять поліграф. Сьогодні тестуватимуть главу фракції "Слуга народу" Давида Ахрахамію.
На кільцевій Ужгорода утворилися десятикілометрові ланцюги з вантажівок.
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