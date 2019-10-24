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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Випуск новин за 9:00: Втрати на Донбасі. Викрадення немовля у Києві

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 жовтня станом на 9:00 – на Донбасі під час бойового завдання загину боєць Нацгвардії Дмитро Антіков. Зловмисницею тримісячного немовляти виявилась мешканка Бердичева, ветеранка АТО, яка на Сході отримала контузію.

      Також у випуску:

      ОБСЄ зафіксувало збільшення кількості вибухів на Донбасі.

      Народні обранці проходять поліграф. Сьогодні тестуватимуть главу фракції "Слуга народу" Давида Ахрахамію.

      На кільцевій Ужгорода утворилися десятикілометрові ланцюги з вантажівок.

       

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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