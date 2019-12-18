Выпуск новостей за 9:00: Потери на Донбассе. Российское военное судно возле США

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки российские боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям. Вследствие обстрелов погиб один военный. Американская береговая охрана заметила российский корабль "Виктор Леонов" у юго-восточного побережья Соединенных Штатов.

Также в выпуске: Командование ССО просит суд смягчить меру пресечения Андрею Антоненко. Сегодня суд рассмотрит апелляцию адвокатов одной из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета – Яны Дугарь. Полиция отпустила всех 26 задержанных во время столкновений под Верховной Радой. Во Львове провели олимпиаду по ментальному мышлению для детей.