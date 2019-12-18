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      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на Донбассе. Российское военное судно возле США

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки российские боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям. Вследствие обстрелов погиб один военный. Американская береговая охрана заметила российский корабль "Виктор Леонов" у юго-восточного побережья Соединенных Штатов.

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      Теги: Новости США Украина – Россия Потери Война на Донбассе Выпуск новостей
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