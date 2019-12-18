Випуск новин за 9:00: Втрати на Донбасі. Російське військове судно біля США
У випуску новин за 18 грудня станом на 9:00 – минулої доби російські бойовики сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок обстрілів загинув один військовий. Американська берегова охорона помітила російський корабель "Віктор Леонов" біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів.
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