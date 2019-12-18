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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Втрати на Донбасі. Російське військове судно біля США

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 9:00 – минулої доби російські бойовики сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок обстрілів загинув один військовий. Американська берегова охорона помітила російський корабель "Віктор Леонов" біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів.

      Також у випуску:

      Командування ССО просить суд пом'якшити запобіжний захід Андрію Антоненку.

      Сьогодні суд розгляне апеляцію адвокатів однієї з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета – Яни Дугарь.

      Поліція відпустила всіх 26 затриманих під час сутичок під Верховною Радою.

      У Львові провели олімпіаду з ментального мислення для дітей. 

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      Теги: Новини США Випуск новин Україна – Росія Війна на Донбасі Втрати
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