Випуск новин за 9:00: Втрати на Донбасі. Російське військове судно біля США

У випуску новин за 18 грудня станом на 9:00 – минулої доби російські бойовики сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок обстрілів загинув один військовий. Американська берегова охорона помітила російський корабель "Віктор Леонов" біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів.

Також у випуску: Командування ССО просить суд пом'якшити запобіжний захід Андрію Антоненку. Сьогодні суд розгляне апеляцію адвокатів однієї з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета – Яни Дугарь. Поліція відпустила всіх 26 затриманих під час сутичок під Верховною Радою. У Львові провели олімпіаду з ментального мислення для дітей.