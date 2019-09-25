Выпуск новостей за 9:00: Потери на Донбассе. Взрывы боеприпасов боевиков.
В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 9:00 – на фронте в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный, еще двое ранены. На оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов боевиков РФ, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский принял участие в Генассамблеи ООН.
Россия хочет обменять украинских политзаключенных на харьковских террористов.
ОБСЕ насчитала в Донбассе 44 единицы неотведенного вооружения террористов.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии