Випуск новин за 9:00: Втрати на Донбасі. Вибухи боєприпасів боєвиків.

У випуску новин за 25 версня станом на 9:00 – на фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені. На окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів бойовиків РФ, що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.

Також у випуску: Володимир Зелеснький взяв участь Генасамблеї ООН. Росія хоче обміняти українських політв'язнів на харківських терористів. ОБСЄ нарахувала на Донбасі 44 одиниці невідведеного озброєння терористів.

Джерело: 24 канал