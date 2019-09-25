Випуск новин за 9:00: Втрати на Донбасі. Вибухи боєприпасів боєвиків.
У випуску новин за 25 версня станом на 9:00 – на фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені. На окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів бойовиків РФ, що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.
Також у випуску:
Володимир Зелеснький взяв участь Генасамблеї ООН.
Росія хоче обміняти українських політв'язнів на харківських терористів.
ОБСЄ нарахувала на Донбасі 44 одиниці невідведеного озброєння терористів.
Джерело: 24 канал
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