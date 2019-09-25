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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Випуск новин за 9:00: Втрати на Донбасі. Вибухи боєприпасів боєвиків.

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 версня станом на 9:00 – на фронті внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий, ще двоє поранені. На окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів бойовиків РФ, що розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.

      Також у випуску:

      Володимир Зелеснький взяв участь Генасамблеї ООН.

      Росія хоче обміняти українських політв'язнів на харківських терористів.

      ОБСЄ нарахувала на Донбасі 44 одиниці невідведеного озброєння терористів. 

      blog_ava
      У окупованому Донецьку загорівся склад з боєприпасами бойовиків: відео
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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