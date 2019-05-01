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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Циклон Valentin в Украине

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 9:00 – один украинский военный из-за мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе потерял жизнь, еще один – ранен. В Украину перемещается циклон Valentin с юго-запада Европы, который принесет с собой дождливую погоду, грозы, похолодание и сильные порывы ветра

      Также в выпуске:

      Как жители оккупированных территорий Украины относятся к выдаче паспортов РФ.

      С 1 мая всем украинцам доступна услуга Mobile Number Portability – переход от одного оператора к другому с сохранением номера телефона.

      Для должников начнут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

      Над Румынией, которую покинул циклон Valentin, пронесся торнадо.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 1 мая: дожди и грозы с новой силой атакуют украинцев
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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