Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Циклон Valentin в Украине
В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 9:00 – один украинский военный из-за мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе потерял жизнь, еще один – ранен. В Украину перемещается циклон Valentin с юго-запада Европы, который принесет с собой дождливую погоду, грозы, похолодание и сильные порывы ветра
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Как жители оккупированных территорий Украины относятся к выдаче паспортов РФ.
С 1 мая всем украинцам доступна услуга Mobile Number Portability – переход от одного оператора к другому с сохранением номера телефона.
Для должников начнут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.
Над Румынией, которую покинул циклон Valentin, пронесся торнадо.
Источник: 24 канал
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