Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Циклон Valentin в Украине

В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 9:00 – один украинский военный из-за мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе потерял жизнь, еще один – ранен. В Украину перемещается циклон Valentin с юго-запада Европы, который принесет с собой дождливую погоду, грозы, похолодание и сильные порывы ветра

Также в выпуске: Как жители оккупированных территорий Украины относятся к выдаче паспортов РФ. С 1 мая всем украинцам доступна услуга Mobile Number Portability – переход от одного оператора к другому с сохранением номера телефона. Для должников начнут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Над Румынией, которую покинул циклон Valentin, пронесся торнадо.

Источник: 24 канал