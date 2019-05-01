Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Циклон Valentin в Україні
У випуску новин за 1 травня станом на 9:00 – один український військовий через потужні обстріли проросійських бойовиків на Донбасі втратив життя, ще один – поранений. В Україну переміщається циклон Valentin з південного заходу Європи, який принесе з собою дощову погоду, грози, похолодання та сильні пориви вітру
Також у випуску:
Як жителі окупованих територій України ставляться до видачів паспортів РФ.
З 1 травня усім українцям доступна послуга Mobile Number Portability – перехід від одного оператора до іншого із збереженням номера телефону.
Для боржників почнуть нараховувати пеню за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.
Над Румунією, яку залишив циклон Valentin, пронісся торнадо.
Джерело: 24 канал
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