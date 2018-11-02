Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Дело Сенцова
В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 09:00 – на фронте один украинский военный погиб, еще двое – ранены. Российская партия просила помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова, но Владимир Путин отказал.
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Источник: 24 канал
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