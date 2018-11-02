Випуск новин за 09:00: Втрати на фронті. Справа Сенцова

У випуску новин за 2 листопада станом на 09:00 – на фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені. Російська партія просила помилувати українського політв'язня Олега Сенцова, але Володимир Путін відмовив.

Також у випуску: Що для України означатиме завершення політичної кар'єри Ангели Меркель. У Києві евакуювали людей з Південного залізничного вокзалу та автовокзалу через повідомлення про мінування. Легендарний Гленн Х'юз виступив у Києві з легендарним концертом.