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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 09:00: Втрати на фронті. Справа Сенцова

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 листопада станом на 09:00 – на фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені. Російська партія просила помилувати українського політв'язня Олега Сенцова, але Володимир Путін відмовив.

      Також у випуску:

      Що для України означатиме завершення політичної кар'єри Ангели Меркель.

      У Києві евакуювали людей з Південного залізничного вокзалу та автовокзалу через повідомлення про мінування.

      Легендарний Гленн Х'юз виступив у Києві з легендарним концертом. 

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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