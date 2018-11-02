Випуск новин за 09:00: Втрати на фронті. Справа Сенцова
У випуску новин за 2 листопада станом на 09:00 – на фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені. Російська партія просила помилувати українського політв'язня Олега Сенцова, але Володимир Путін відмовив.
Також у випуску:
Що для України означатиме завершення політичної кар'єри Ангели Меркель.
У Києві евакуювали людей з Південного залізничного вокзалу та автовокзалу через повідомлення про мінування.
Легендарний Гленн Х'юз виступив у Києві з легендарним концертом.
Джерело: 24 канал
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