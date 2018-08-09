11:27
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Нападение на активистку Гандзюк

Выпуск новостей 42 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, трое получили ранения, а еще с одним военным была потеряна связь. Ситуация осложнилась, количество обстрелов увеличилось до 44 за сутки. Генпрокурор Луценко заявил, что активистку Гандзюк облили кислотой по заказу правоохранительных органов и госструктур.

Также в выпуске:

США введут новые санкции против России.

С 8 августа в тюрьму, где сидит Сенцов, нельзя отправить письмо онлайн.

Американская киноакадемия ввела новую номинацию на премию "Оскар".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
сегодня, 10:00 Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
Дмитро Гнап
Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази
сегодня, 08:42 Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази
Дмитро Снєгирьов
Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
8 августа, 22:01 Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
Наталія Заболотна
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
8 августа, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
8 августа, 19:01 Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
Яніна Ткачук
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей за 10:00: Убийство Амины Окуевой. Жуткая авария на Прикарпатье
 31 октября 2017 , 11:01
Выпуск новостей 10 июля по состоянию на 18:00
 10 июля 2015 , 19:00
Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков
 24 июля , 09:43
Выпуск новостей за 20:00: Следствие по делу Панова. Утечка азотной кислоты
 7 августа , 20:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук