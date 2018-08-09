Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Нападение на активистку Гандзюк

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, трое получили ранения, а еще с одним военным была потеряна связь. Ситуация осложнилась, количество обстрелов увеличилось до 44 за сутки. Генпрокурор Луценко заявил, что активистку Гандзюк облили кислотой по заказу правоохранительных органов и госструктур.

Также в выпуске: США введут новые санкции против России. С 8 августа в тюрьму, где сидит Сенцов, нельзя отправить письмо онлайн. Американская киноакадемия ввела новую номинацию на премию "Оскар".