Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Нападение на активистку Гандзюк
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, трое получили ранения, а еще с одним военным была потеряна связь. Ситуация осложнилась, количество обстрелов увеличилось до 44 за сутки. Генпрокурор Луценко заявил, что активистку Гандзюк облили кислотой по заказу правоохранительных органов и госструктур.
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Источник: 24 канал
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