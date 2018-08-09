Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Напад на активістку Гандзюк

У випуску новин за 9 серпня станом на 9:00 – минулої доби на фронті загинув один український військовий, троє отримали поранення, а ще з одним військовим було втрачено зв'язок. Ситуація ускладнилася, обстрілів побільшало до 44 за добу. Генпрокурор Луценко заявив, що активістку Гандзюк облили кислотою на замовлення правоохоронців та держструктур.

Також у випуску: США запровадять нові санкції проти Росії. Від 8 серпня в тюрму, де сидить Сенцов, не можна відправити лист онлайн. Американська кіноакадемія запровадила нову номінацію на премію "Оскар".