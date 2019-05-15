Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Новая глава Конституционного суда

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 9:00 – снова обстрелы на передовой, боевики бьют из запрещенного Минском вооружения. Впервые за последнюю неделю есть потери на фронте: во вторник, 14 мая, оборвалась жизнь украинского военного – 25-летнего харьковчанина Антона Безверхнего. Конституционный суд уволил своего главу. Успели выбрать новую главу – это Наталья Шаптала.

Также в выпуске: Лещенко готов к снятию неприкосновенности и к допросу в ГПУ. Сегодня почетный патриарх православной Церкви Филарет созывает журналистов на брифинг, чтобы выразить свою официальную позицию относительно событий последних дней в ПЦУ. А в Харькове могут принудительно убрать волонтерский пункт, активисты – против.

Источник: 24 канал