Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Новая глава Конституционного суда
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 9:00 – снова обстрелы на передовой, боевики бьют из запрещенного Минском вооружения. Впервые за последнюю неделю есть потери на фронте: во вторник, 14 мая, оборвалась жизнь украинского военного – 25-летнего харьковчанина Антона Безверхнего. Конституционный суд уволил своего главу. Успели выбрать новую главу – это Наталья Шаптала.
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Источник: 24 канал
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