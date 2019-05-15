Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Нова голова Конституційного суду
У випуску новин за 15 травня станом на 9:00 – знову обстріли на передовій, бойовики гатять із забороненого Мінськом озброєння. Вперше за останній тиждень є втрати на фронті: у вівторок, 14 травня, обірвалося життя українського військового – 25-річного харків'янина Антона Безверхнього. Конституційний суд звільнив свого голову. Встигли обрати нову очільницю – це Наталія Шаптала.
Також у випуску:
Лещенко готовий до зняття недоторканності і до допиту в ГПУ.
Сьогодні почесний патріарх православної Церкви Філарет скликає журналістів на брифінг, щоб висловити свою офіційну позицію щодо подій останніх днів у ПЦУ.
А у Харкові можуть примусово прибрати волонтерський пункт, активісти – проти.
Джерело: 24 канал
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