Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Нова голова Конституційного суду

У випуску новин за 15 травня станом на 9:00 – знову обстріли на передовій, бойовики гатять із забороненого Мінськом озброєння. Вперше за останній тиждень є втрати на фронті: у вівторок, 14 травня, обірвалося життя українського військового – 25-річного харків'янина Антона Безверхнього. Конституційний суд звільнив свого голову. Встигли обрати нову очільницю – це Наталія Шаптала.

Також у випуску: Лещенко готовий до зняття недоторканності і до допиту в ГПУ. Сьогодні почесний патріарх православної Церкви Філарет скликає журналістів на брифінг, щоб висловити свою офіційну позицію щодо подій останніх днів у ПЦУ. А у Харкові можуть примусово прибрати волонтерський пункт, активісти – проти.

Джерело: 24 канал