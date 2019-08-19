Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Пожар в одесском отеле

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 9:00 – один военный из подразделения Нацгвардии погиб, трое получили ранения из-за нарушения мер безопасности при использовании оружия и боеприпасов. Версия о возможном убийстве в отеле "Токио Стар" не подтвердилась. Эксперты не обнаружили на телах жертв пожара насильственных следов, а только ожоги.

Также в выпуске: Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". В Исландии похоронили ледник в возрасте 700 лет, который исчез из-за глобального потепления. Исследовательская группа из Лондона обнаружила новые доказательства участия российской армии в боевых действиях на Востоке Украины, в частности, в боях за Иловайск.

Источник: 24 канал