Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Пожежа в одеському готелі
У випуску новин за 19 серпня станом на 9:00 – один військовий з підрозділу Нацгвардії загинув, троє зазнали поранень через порушення заходів безпеки при використанні зброї і боєприпасів. Версія про можливе вбивство в готелі "Токіо Стар" не підтвердилась. Експерти не виявили на тілах жертв пожежі насильницьких слідів, а тільки опіки.
Також у випуску:
Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".
В Ісландії поховали льодовик віком 700 років, який зник через глобальне потепління.
Дослідницька група з Лондона виявила нові докази участі російської армії у бойових діях на Сході України, зокрема, в боях за Іловайськ.
Джерело: 24 канал
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