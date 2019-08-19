Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Пожежа в одеському готелі

У випуску новин за 19 серпня станом на 9:00 – один військовий з підрозділу Нацгвардії загинув, троє зазнали поранень через порушення заходів безпеки при використанні зброї і боєприпасів. Версія про можливе вбивство в готелі "Токіо Стар" не підтвердилась. Експерти не виявили на тілах жертв пожежі насильницьких слідів, а тільки опіки.

Також у випуску: Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". В Ісландії поховали льодовик віком 700 років, який зник через глобальне потепління. Дослідницька група з Лондона виявила нові докази участі російської армії у бойових діях на Сході України, зокрема, в боях за Іловайськ.

Джерело: 24 канал