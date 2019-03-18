Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Пробки в Киеве

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 9:00 – российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинского войска. В результате Украина потеряла одного воина, еще двое получили ранения. На Шулявке в Киеве 18 марта образовались большие пробки из-за начала реконструкции Шулявского путепровода.

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