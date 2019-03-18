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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Затори у Києві

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 березня станом на 9:00 – російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. В результаті Україна втратила одного воїна, ще двоє зазнали поранень. На Шулявці у Києві 18 березня утворилися великі затори через початок реконструкції Шулявського шляхопроводу.

      Також у випуску:

      Внаслідок потужного шторму Ідай, що вирує на Південному Східі Африки, загинули понад півтори сотні людей та стільки ж пропали безвісти.

      У Ростовські області помітили військовий ешелон з бойовими машинами піхоти та артилерією, які прямували в бік України.

      Анексія Криму коштувала Росії 150 мільярдів доларів. За 5 років окупації російська економіка впала на понад 10%.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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