Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Затори у Києві

У випуску новин за 18 березня станом на 9:00 – російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. В результаті Україна втратила одного воїна, ще двоє зазнали поранень. На Шулявці у Києві 18 березня утворилися великі затори через початок реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Також у випуску: Внаслідок потужного шторму Ідай, що вирує на Південному Східі Африки, загинули понад півтори сотні людей та стільки ж пропали безвісти. У Ростовські області помітили військовий ешелон з бойовими машинами піхоти та артилерією, які прямували в бік України. Анексія Криму коштувала Росії 150 мільярдів доларів. За 5 років окупації російська економіка впала на понад 10%.