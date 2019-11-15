Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Реакция Путина на разведение
В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки погиб один наш военный. Российские оккупационные войска в целом 15 раз открывали огонь в сторону позиций наших армейцев. Владимир Путин заявил, что ему мало разведения в Петровском и Золотом. И требует отвода войск вдоль всей линии разграничения.
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