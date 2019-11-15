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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Реакция Путина на разведение

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки погиб один наш военный. Российские оккупационные войска в целом 15 раз открывали огонь в сторону позиций наших армейцев. Владимир Путин заявил, что ему мало разведения в Петровском и Золотом. И требует отвода войск вдоль всей линии разграничения.

      Также в выпуске:

      Помощник президента Андрей Ермак встретился с американским лоббистом, экс-советником Дональда Трампа Брайаном Ланза.

      14 ноября Верховная Рада окончательно приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

      Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак проведет за решеткой еще как минимум 2 месяца.

      blog_ava
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      Теги: Разведение войск Война на Донбассе Выпуск новостей
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