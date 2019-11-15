Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Реакція Путіна на розведення
У випуску новин за 15 листопада станом на 9:00 – минулої доби загинув один наш військовий. Російські окупаційні війська загалом 15 разів відкривали вогонь у бік позицій наших армійців. Володимир Путін заявив, що йому замало розведення у Петрівському і Золотому. І вимагає відведення військ вздовж всієї лінії розмежування.
Також у випуску:
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14 листопада Верховна Рада остаточно ухвалила проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік.
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак проведе за ґратами ще як мінімум 2 місяці.
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