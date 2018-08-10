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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Рейд на взяточников

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 9:00 – Украина понесла потери на фронте. Один украинский защитник погиб, двое получили ранения. Правоохранители задержали бывшего чиновника и владельца "Инсайдера" Алексея Тамразова, который просил за взятку в размере 200 тысяч долларов снять арест с имущества.

Также в выпуске:

В России новые санкции США сравнили с объявлением экономической войны.

В ОБСЕ призвали Россию срочно освободить Олега Сенцова.

71-летний Арно из Эстонии на своей машине проехал по миру тысячи километров, чтобы посетить Львов.

Теги: Коррупция Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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