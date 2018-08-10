Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Рейд на взяточников

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 9:00 – Украина понесла потери на фронте. Один украинский защитник погиб, двое получили ранения. Правоохранители задержали бывшего чиновника и владельца "Инсайдера" Алексея Тамразова, который просил за взятку в размере 200 тысяч долларов снять арест с имущества.

Также в выпуске: В России новые санкции США сравнили с объявлением экономической войны.



В ОБСЕ призвали Россию срочно освободить Олега Сенцова.



71-летний Арно из Эстонии на своей машине проехал по миру тысячи километров, чтобы посетить Львов.