Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Рейд на взяточников
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 9:00 – Украина понесла потери на фронте. Один украинский защитник погиб, двое получили ранения. Правоохранители задержали бывшего чиновника и владельца "Инсайдера" Алексея Тамразова, который просил за взятку в размере 200 тысяч долларов снять арест с имущества.
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Источник: 24 канал
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