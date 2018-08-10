Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Рейд на хабарників
У випуску новин за 10 серпня станом на 9:00 – Україна зазнала втрати на фронті. Один український захисник загинув, двоє отримали поранення. Правоохоронці затримали колишнього чиновника й власника "Інсайдера" Олексія Тамразова, який просив за хабар у розмірі 200 тисяч доларів зняти арешт з майна.
Також у випуску:
У Росії нові санкції США порівняли з оголошенням економічної війни.
В ОБСЄ закликали Росію терміново звільнити Олега Сенцова.
71-річний Арно з Естонії на своїй автівці проїхав світом тисячі кілометрів, аби завітати до Львова.
Джерело: 24 канал
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