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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Рейд на хабарників

Випуск новин 8 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 серпня станом на 9:00 – Україна зазнала втрати на фронті. Один український захисник загинув, двоє отримали поранення. Правоохоронці затримали колишнього чиновника й власника "Інсайдера" Олексія Тамразова, який просив за хабар у розмірі 200 тисяч доларів зняти арешт з майна.

Також у випуску:

У Росії нові санкції США порівняли з оголошенням економічної війни. 

В ОБСЄ закликали Росію терміново звільнити Олега Сенцова. 

71-річний Арно з Естонії на своїй автівці проїхав світом тисячі кілометрів, аби завітати до Львова. 

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Корупція
Джерело: 24 канал
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