Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Рейд на хабарників

У випуску новин за 10 серпня станом на 9:00 – Україна зазнала втрати на фронті. Один український захисник загинув, двоє отримали поранення. Правоохоронці затримали колишнього чиновника й власника "Інсайдера" Олексія Тамразова, який просив за хабар у розмірі 200 тисяч доларів зняти арешт з майна.

Також у випуску: У Росії нові санкції США порівняли з оголошенням економічної війни. В ОБСЄ закликали Росію терміново звільнити Олега Сенцова. 71-річний Арно з Естонії на своїй автівці проїхав світом тисячі кілометрів, аби завітати до Львова.