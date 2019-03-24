Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Результаты медицинской реформы
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 9:00 – под поселком Новомихайловка от пули вражеского снайпера погиб медик 24 бригады имени короля Даниила Владимир Маркевич. 26 миллионов украинцев уже подписали декларации с семейными врачами. Тем, кто этого еще не сделал, советуют поторопиться
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Источник: 24 канал
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