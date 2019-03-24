Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Результати медичної реформи

У випуску новин за 24 березня станом 9:00 – під селищем Новомихайлівка від кулі ворожого снайпера загинув медик 24 бригади імені короля Данила Володимир Маркевич. 26 мільйонів українців вже підписали декларації із сімейними лікарями. Тим, хто цього ще не зробив, радять поквапитись

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