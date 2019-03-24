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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Результати медичної реформи

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 березня станом 9:00 – під селищем Новомихайлівка від кулі ворожого снайпера загинув медик 24 бригади імені короля Данила Володимир Маркевич. 26 мільйонів українців вже підписали декларації із сімейними лікарями. Тим, хто цього ще не зробив, радять поквапитись

      Також у випуску:

      Тральщик НАТО зайшов до порту Одеси. Його екіпаж у складі майже півсотні осіб з п'ятьма офіцерами на борту має провести в Чорному морі спільні з Україною навчання.

      Жителі Маріуполя рятують маленьку дівчинку, яка потребує пересадки печінки. 

      У Норвегії евакуюють людей з круїзного лайнера, що зазнав аварії під час шторму.

      Близько мільйона британців вийшли на вулиці Лондона з вимогою нового референдуму щодо Brexit.

       

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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