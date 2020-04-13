Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Смягчение карантина в Испании

В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 9:00 – накануне на Луганщине погиб военный 93-й бригады Леонид Скакуненко с позывным "Барон". Он несколько дней не дожил до своего 33-летия. В Испании будут понемногу отменять карантин. В то время, как в стране количество больных COVID-19 перевалило за 166 тысяч.

Также в выпуске: В Николаевской области зафиксировали уже 5 случаев заболевания коронавирусом. Космический корабль компании Илона Маска, который месяц назад успешно добрался до Международной космической станции, вернулся на Землю. Государства из организации стран-экспортеров нефти, Россия и еще ряд нефтедобывающих государств договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи топлива – почти на 10 млн баррелей в сутки.