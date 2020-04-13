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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Смягчение карантина в Испании

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 9:00 – накануне на Луганщине погиб военный 93-й бригады Леонид Скакуненко с позывным "Барон". Он несколько дней не дожил до своего 33-летия. В Испании будут понемногу отменять карантин. В то время, как в стране количество больных COVID-19 перевалило за 166 тысяч.

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      Государства из организации стран-экспортеров нефти, Россия и еще ряд нефтедобывающих государств договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи топлива – почти на 10 млн баррелей в сутки.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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