Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Смягчение карантина в Испании
В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 9:00 – накануне на Луганщине погиб военный 93-й бригады Леонид Скакуненко с позывным "Барон". Он несколько дней не дожил до своего 33-летия. В Испании будут понемногу отменять карантин. В то время, как в стране количество больных COVID-19 перевалило за 166 тысяч.
Также в выпуске:
В Николаевской области зафиксировали уже 5 случаев заболевания коронавирусом.
Космический корабль компании Илона Маска, который месяц назад успешно добрался до Международной космической станции, вернулся на Землю.
Государства из организации стран-экспортеров нефти, Россия и еще ряд нефтедобывающих государств договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи топлива – почти на 10 млн баррелей в сутки.
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