Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Пом'якшення карантину в Іспанії

У випуску новин за 13 квітня станом на 9:00 – напередодні на Луганщині загинув військовий 93-ї бригади Леонід Скакуненко із позивним "Барон". Він кілька днів не дожив до свого 33-річчя. В Іспанії будуть потроху скасовувати карантин. У той час як у країні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 166 тисяч.

Також у випуску: У Миколаївській області зафіксували вже 5 випадків захворювання на коронавірус. Космічний корабель компанії Ілона Маска, який місяць тому успішно дістався Міжнародної космічної станції, повернувся на Землю. Держави з організації країн-експортерів нафти, Росія та ще низка нафтовидобувних держав домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку палива – майже на 10 млн ​​барелів на добу.