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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Пом'якшення карантину в Іспанії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 квітня станом на 9:00 – напередодні на Луганщині загинув військовий 93-ї бригади Леонід Скакуненко із позивним "Барон". Він кілька днів не дожив до свого 33-річчя. В Іспанії будуть потроху скасовувати карантин. У той час як у країні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 166 тисяч.

      Також у випуску: 

      У Миколаївській області зафіксували вже 5 випадків захворювання на коронавірус.

      Космічний корабель компанії Ілона Маска, який місяць тому успішно дістався Міжнародної космічної станції, повернувся на Землю.

      Держави з організації країн-експортерів нафти, Росія та ще низка нафтовидобувних держав домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку палива – майже на 10 млн ​​барелів на добу. 

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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