Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Ультиматум Трампа
В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 9:00 – обстрелы со стороны пророссийских боевиков участились. Штаб ООС зафиксировал 22 атаки, погибли двое украинских военных. Дональд Трамп выдвинул ультиматум: никаких встреч с Путиным, пока украинские моряки не окажутся на свободе.
Также в выпуске:
Евросоюз сохраняет в полном объеме экономические санкции против России.
Письмо в Лефортово в поддержку украинских моряков должно быть написано на русском, иначе его не пропустят тюремщики.
УПЦ КП определилась с кандидатом на пост предстоятеля Единой поместной православной церкви.
Полиция застрелила нападавшего, который устроил стрельбу в Страсбурге.
Источник: 24 канал
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