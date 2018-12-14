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      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Ультиматум Трампа

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 9:00 – обстрелы со стороны пророссийских боевиков участились. Штаб ООС зафиксировал 22 атаки, погибли двое украинских военных. Дональд Трамп выдвинул ультиматум: никаких встреч с Путиным, пока украинские моряки не окажутся на свободе.

      Также в выпуске:

      Евросоюз сохраняет в полном объеме экономические санкции против России.

      Письмо в Лефортово в поддержку украинских моряков должно быть написано на русском, иначе его не пропустят тюремщики.

      УПЦ КП определилась с кандидатом на пост предстоятеля Единой поместной православной церкви.

      Полиция застрелила нападавшего, который устроил стрельбу в Страсбурге.

      Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Дональд Трамп Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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