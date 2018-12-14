Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Ультиматум Трампа

В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 9:00 – обстрелы со стороны пророссийских боевиков участились. Штаб ООС зафиксировал 22 атаки, погибли двое украинских военных. Дональд Трамп выдвинул ультиматум: никаких встреч с Путиным, пока украинские моряки не окажутся на свободе.

Также в выпуске: Евросоюз сохраняет в полном объеме экономические санкции против России. Письмо в Лефортово в поддержку украинских моряков должно быть написано на русском, иначе его не пропустят тюремщики. УПЦ КП определилась с кандидатом на пост предстоятеля Единой поместной православной церкви. Полиция застрелила нападавшего, который устроил стрельбу в Страсбурге.