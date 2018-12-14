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      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Ультиматум Трампа

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 грудня станом на 9:00 – обстріли з боку проросійських бойовиків почастішали. Штаб ООС зафіксував 22 атаки, загинули двоє українських військових. Дональд Трамп висунув ультиматум: жодних зустрічей із Путіним, допоки українські моряки не опиняться на свободі.

      Також у випуску:

      Євросоюз зберігає у повному обсязі економічні санкції проти Росії.

      Лист у Лефортово на підтримку українських моряків повинен бути написаний російською, інакше його не пропустять тюремники. 

      УПЦ КП визначилася з кандидатом на посаду предстоятеля Єдиної помісної православної церкви.

      Поліція застрелила нападника, який влаштував стрілянину у Страсбурзі.

      Теги: Випуск новин Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Дональд Трамп Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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