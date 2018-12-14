Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Ультиматум Трампа

У випуску новин за 14 грудня станом на 9:00 – обстріли з боку проросійських бойовиків почастішали. Штаб ООС зафіксував 22 атаки, загинули двоє українських військових. Дональд Трамп висунув ультиматум: жодних зустрічей із Путіним, допоки українські моряки не опиняться на свободі.

Також у випуску: Євросоюз зберігає у повному обсязі економічні санкції проти Росії. Лист у Лефортово на підтримку українських моряків повинен бути написаний російською, інакше його не пропустять тюремники. УПЦ КП визначилася з кандидатом на посаду предстоятеля Єдиної помісної православної церкви. Поліція застрелила нападника, який влаштував стрілянину у Страсбурзі.