Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Ультиматум Трампа
У випуску новин за 14 грудня станом на 9:00 – обстріли з боку проросійських бойовиків почастішали. Штаб ООС зафіксував 22 атаки, загинули двоє українських військових. Дональд Трамп висунув ультиматум: жодних зустрічей із Путіним, допоки українські моряки не опиняться на свободі.
Також у випуску:
Євросоюз зберігає у повному обсязі економічні санкції проти Росії.
Лист у Лефортово на підтримку українських моряків повинен бути написаний російською, інакше його не пропустять тюремники.
УПЦ КП визначилася з кандидатом на посаду предстоятеля Єдиної помісної православної церкви.
Поліція застрелила нападника, який влаштував стрілянину у Страсбурзі.
Джерело: 24 канал
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