Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Видеоролик Трампа
В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 9:00 – при обстреле на Донбассе враг смертельно ранил украинского военного, сообщает штаб ООС. В целом, боевики провели 24 атаки по нашим позициям. Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал видеоролик, в котором обвиняет Джо Байдена в давлении на Украину в интересах своего сына.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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