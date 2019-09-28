Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Видеоролик Трампа

В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 9:00 – при обстреле на Донбассе враг смертельно ранил украинского военного, сообщает штаб ООС. В целом, боевики провели 24 атаки по нашим позициям. Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал видеоролик, в котором обвиняет Джо Байдена в давлении на Украину в интересах своего сына.

Также в выпуске: В Умань уже приехали более 18 тысяч хасидов, которые готовятся праздновать Новый год по иудейскому календарю. По данным американских СМИ, Курт Волкер уходит в отставку. В Одессе прошли масштабные антитеррористические учения.

Источник: 24 канал