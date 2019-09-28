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      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Видеоролик Трампа

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 9:00 – при обстреле на Донбассе враг смертельно ранил украинского военного, сообщает штаб ООС. В целом, боевики провели 24 атаки по нашим позициям. Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал видеоролик, в котором обвиняет Джо Байдена в давлении на Украину в интересах своего сына.

      Также в выпуске:

      В Умань уже приехали более 18 тысяч хасидов, которые готовятся праздновать Новый год по иудейскому календарю.

      По данным американских СМИ, Курт Волкер уходит в отставку.

      В Одессе прошли масштабные антитеррористические учения.

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      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Жертвы Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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