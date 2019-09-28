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      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Відеоролик Трампа

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 вересня станом на 9:00 – під час обстрілу на Донбасі ворог смертельно поранив українського військового, повідомляє штаб ООС. Загалом, бойовики провели 24 атаки по наших позиціях. Дональд Трамп у своєму твіттері опублікував відеоролик, у якому звинувачує Джо Байдена у тиску на Україну в інтересах свого сина.

      Також у випуску:

      До Умані вже приїхали понад 18 тисяч хасидів, які готуються святкувати Новий рік за іудейським календарем.

      За даними американських ЗМІ, Курт Волкер іде у відставку.

      В Одесі пройшли масштабні антитерористичні навчання.

      blog_ava
      Я висушу це болото: Трамп оприлюднив відео з Байденом, Порошенком та Зеленським
      сьогодні
      5205
      Теги: Новини України Випуск новин Дональд Трамп Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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