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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Визовые манипуляции ФСБ

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 9:00 – к сожалению, один украинский военнослужащий погиб на передовой. Пророссийские боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, шесть раз применяли тяжелое вооружение. Сотрудники российской ФСБ шантажировали и вербовали работников визового центра TLSсontact, чтобы добиться отправления "Петрова" и "Боширова" без лишних вопросов в Британию.

      Также в выпуске:

      Под домом Арсена Авакова планируют провести акцию протеста под лозунгом "Кто заказал Екатерину Гандзюк?"

      Как сейчас живут предатели Украины Азаров, Янукович, Захарченко.

      Гигантское послание на самом длинном леднике Европы оставили молодые экологи.

       

      Теги: Жертвы Отравление Сергея Скрипаля ФСБ Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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