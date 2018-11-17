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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Візові маніпуляції ФСБ

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 листопада станом на 9:00 – на жаль, один український військовий загинув на передовій. Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, шість разів застосовували важке озброєння. Співробітники російської ФСБ шантажували і вербували працівників візового центру TLSсontact, щоб домогтися відправлення "Петрова" і "Боширова" без зайвих питань до Британії.

      Також у випуску:

      Під будинком Арсена Авакова планують провести акцію протесту під гаслом "Хто замовив Катерину Гандзюк?"

      Як зараз живуть зрадники України Азаров, Янукович, Захарченко.

      Гігантське послання на найдовшому льодовику Європи залишили молоді екологи.

       

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України ФСБ Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 канал
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