Выпуск новостей за 9:00: Потери на передовой. Депозит новорожденным
В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен. Российские наемники стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов. В Верховной Раде предлагают класть 50 тысяч гривен на депозит каждому новорожденному ребенку. Воспользоваться деньгами можно будет не сразу, а лишь после совершеннолетия.
Также в выпуске:
В Жулянах дежурит вертолет МИ-8 для транспортировки инфицированных больных. За один рейс вертолет может транспортировать до шести больных.
Российская армия обстреляла конвой в Сирии. В результате погибли более 30 турецких военных.
Нацсовет наложил штраф на телеканал Newsone за разжигание вражды.
Из-за грязной воды в кранах части львовян пересчитают платежки.
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