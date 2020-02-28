Выпуск новостей за 9:00: Потери на передовой. Депозит новорожденным

В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен. Российские наемники стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов. В Верховной Раде предлагают класть 50 тысяч гривен на депозит каждому новорожденному ребенку. Воспользоваться деньгами можно будет не сразу, а лишь после совершеннолетия.

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