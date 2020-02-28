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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 9:00: Потери на передовой. Депозит новорожденным

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен. Российские наемники стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов. В Верховной Раде предлагают класть 50 тысяч гривен на депозит каждому новорожденному ребенку. Воспользоваться деньгами можно будет не сразу, а лишь после совершеннолетия.

      Также в выпуске:

      В Жулянах дежурит вертолет МИ-8 для транспортировки инфицированных больных. За один рейс вертолет может транспортировать до шести больных.

      Российская армия обстреляла конвой в Сирии. В результате погибли более 30 турецких военных.

      Нацсовет наложил штраф на телеканал Newsone за разжигание вражды.

      Из-за грязной воды в кранах части львовян пересчитают платежки.

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости политики Деньги Верховная Рада Выпуск новостей
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