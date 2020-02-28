Випуск новин за 9:00: Втрати на передовій. Депозит новонародженим

У випуску новин за 28 лютого станом на 9:00 – минулої доби на Донбасі загинув один військовий, ще один поранений. Російські найманці стріляли із заборонених мінськими угодами мінометів. У Верховній Раді пропонують класти 50 тисяч гривень на депозит кожній новонародженій дитині. Скористатися грошима можна буде не відразу, а лише після повноліття.

Також у випуску: У Жулянах чергує вертоліт МІ-8 для транспортування інфікованих хворих. За один рейс вертоліт може транспортувати до шести хворих. Російська армія обстріляла конвой у Сирії. Внаслідок цього загинули понад 30 турецьких військових. Нацрада наклала штраф на телеканал Newsone за розпалювання ворожнечі. Через брудну воду у кранах частині львів'ян перерахують платіжки.