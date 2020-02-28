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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 9:00: Втрати на передовій. Депозит новонародженим

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 лютого станом на 9:00 – минулої доби на Донбасі загинув один військовий, ще один поранений. Російські найманці стріляли із заборонених мінськими угодами мінометів. У Верховній Раді пропонують класти 50 тисяч гривень на депозит кожній новонародженій дитині. Скористатися грошима можна буде не відразу, а лише після повноліття.

      Також у випуску:

      У Жулянах чергує вертоліт МІ-8 для транспортування інфікованих хворих. За один рейс вертоліт може транспортувати до шести хворих.

      Російська армія обстріляла конвой у Сирії. Внаслідок цього загинули понад 30 турецьких військових.

      Нацрада наклала штраф на телеканал Newsone за розпалювання ворожнечі.

      Через брудну воду у кранах частині львів'ян перерахують платіжки. 

       

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      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Гроші Верховна Рада Випуск новин
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