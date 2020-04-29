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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на передовой. Закрытие Каховки на карантин

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 9:00 – в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один украинский военный. При этом боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Город Каховку в Херсонской области закрыли на карантин. Ограничения начали действовать 29 апреля и продержатся минимум до 6 утра понедельника, 4 апреля.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело на Венедиктову по жалобе активиста Стерненко.

      Владимир Слончак пробудет под домашним арестом до 27 июня.

      Украинские водители смогут проверить статус штрафов онлайн в специальном приложении на смартфоне.

      В Люксембурге на коронавирус протестируют все население страны.

       

       

       

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