Выпуск новостей за 9:00: Потери на передовой. Закрытие Каховки на карантин

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 9:00 – в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один украинский военный. При этом боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Город Каховку в Херсонской области закрыли на карантин. Ограничения начали действовать 29 апреля и продержатся минимум до 6 утра понедельника, 4 апреля.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело на Венедиктову по жалобе активиста Стерненко. Владимир Слончак пробудет под домашним арестом до 27 июня. Украинские водители смогут проверить статус штрафов онлайн в специальном приложении на смартфоне. В Люксембурге на коронавирус протестируют все население страны.