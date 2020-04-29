Випуск новин за 9:00: Втрати на передовій. Закриття Каховки на карантин
У випуску новин за 29 квітня станом на 9:00 – внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один український військовий. При цьому бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню. Місто Каховку в Херсонській області закрили на карантин. Обмеження почали діяти 29 квітня і протримаються щонайменше до 6 ранку понеділка, 4 квітня.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу на Венедіктову за скаргою активіста Стерненка.
Володимир Слончак пробуде під домашнім арештом до 27 червня.
Українські водії зможуть перевірити статус штрафів онлайн у спеціальному додатку на смартфоні.
У Люксембурзі на коронавірус протестують все населення країни.
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