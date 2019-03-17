Выпуск новостей за 9:00: Потери на войне. Реконструкция Шулявского моста
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 9:00 – минувшие сутки на фронте были неспокойными. Боевики били по позициям ВСУ из минометов и гранатометов. Возле Хутора Свободный погиб украинский защитник. Столичный Шулявский мост, который просто рассыпался на глазах, наконец-то начали ремонтировать.
Также в выпуске:
Не все украинцы за границе смогут проголосовать на выборах.
Источник: 24 канал
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