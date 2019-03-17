Выпуск новостей за 9:00: Потери на войне. Реконструкция Шулявского моста

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 9:00 – минувшие сутки на фронте были неспокойными. Боевики били по позициям ВСУ из минометов и гранатометов. Возле Хутора Свободный погиб украинский защитник. Столичный Шулявский мост, который просто рассыпался на глазах, наконец-то начали ремонтировать.

Также в выпуске: Не все украинцы за границе смогут проголосовать на выборах.