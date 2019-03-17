Випуск новин за 9:00: Втрати на війні. Реконструкція Шулявського мосту

У випуску новин за 17 березня станом на 9:00 – минула доба на фронті була неспокійною. Бойовики гатили по позиціях ЗСУ з мінометів і гранатометів. Біля Хутора Вільний загинув український захисник. Столичний Шулявський міст, який просто розсипався на очах, нарешті почали ремонтувати.

Також у випуску: Не всі українці за кордом зможуть проголосувати на виборах.