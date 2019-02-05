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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 9:00: Пожар в Париже. Новости с фронта.

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 9:00 – в Париже ночью вспыхнула жилая многоэтажка. Трагедия унесла по меньшей мере семь жизней, 27 человек получили поражения различной степени тяжести. За минувшие сутки пророссийские оккупанты восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. К сожалению, один украинский защитник погиб, еще один ранен.

      Также в выпуске:

      В пленного моряка Андрея Эйдера обнаружили гепатит C и В.

      Европарламент признал, что Россия больше не стратегический партнер ЕС из-за агрессии в Украине.

      В Канаде товарный поезд сошел с рельсов.

      Теги: Выпуск новостей Пожар Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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