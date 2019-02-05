Выпуск новостей за 9:00: Пожар в Париже. Новости с фронта.

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 9:00 – в Париже ночью вспыхнула жилая многоэтажка. Трагедия унесла по меньшей мере семь жизней, 27 человек получили поражения различной степени тяжести. За минувшие сутки пророссийские оккупанты восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. К сожалению, один украинский защитник погиб, еще один ранен.

Также в выпуске: В пленного моряка Андрея Эйдера обнаружили гепатит C и В. Европарламент признал, что Россия больше не стратегический партнер ЕС из-за агрессии в Украине. В Канаде товарный поезд сошел с рельсов.