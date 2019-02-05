Випуск новин за 9:00: Пожежа у Парижі. Новини з фронту.

У випуску новин за 5 лютого станом на 9:00 – у Парижі вночі спалахнула житлова багатоповерхівка. Трагедія забрала щонайменше сім життів, 27 людей дістали ураження різного ступеня тяжкості. За минулу добу проросійські окупанти вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На жаль, один український захисник загинув, ще одного поранили.

Також у випуску: У полоненого моряка Андрія Ейдера виявили гепатит C та В. Європарламент визнав, що Росія більше не стратегічний партнер ЄС, через агресію в Україні. У Канаді товарний потяг зійшов з рейок.