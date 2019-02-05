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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 9:00: Пожежа у Парижі. Новини з фронту.

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 лютого станом на 9:00 – у Парижі вночі спалахнула житлова багатоповерхівка. Трагедія забрала щонайменше сім життів, 27 людей дістали ураження різного ступеня тяжкості. За минулу добу проросійські окупанти вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На жаль, один український захисник загинув, ще одного поранили.

      Також у випуску:

      У полоненого моряка Андрія Ейдера виявили гепатит C та В.

      Європарламент визнав, що Росія більше не стратегічний партнер ЄС, через агресію в Україні. 

      У Канаді товарний потяг зійшов з рейок.

      Теги: Випуск новин Пожежа Жертви Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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