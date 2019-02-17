Выпуск новостей за 9:00: Преследование мусульман в Крыму. Новости с фронта
В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 9:00 – после оккупации Крыма тамошний муфтият (аналог патриархата у мусульман) превратился в филиал ФСБ России. Отныне в мечетях стоят камеры, а за молитву без разрешения арестовывают. Пророссийские оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще двух ранили.
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Источник: 24 канал
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