Выпуск новостей за 9:00: Преследование мусульман в Крыму. Новости с фронта

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 9:00 – после оккупации Крыма тамошний муфтият (аналог патриархата у мусульман) превратился в филиал ФСБ России. Отныне в мечетях стоят камеры, а за молитву без разрешения арестовывают. Пророссийские оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще двух ранили.

Также в выпуске: В Канаде поезд с 37 вагонами с нефтью сошел с рельсов. На Тернопольщине обрушилась часть аварийного моста.