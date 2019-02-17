Випуск новин за 9:00: Переслідування мусульман в Криму. Новини з фронту

У випуску новин за 17 лютого станом на 9:00 – після окупації Криму тамтешній муфтіят (аналог патріархату в мусульман) перетворився на філію ФСБ Росії. Відтепер в мечетях стоять камери, а за молитву без дозволу арештовують. Проросійські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще двох поранили.

Також у випуску: У Канаді потяг з 37 вагонами з нафтою зійшов з колії. На Тернопільщині обвалилась частина аварійного мосту.